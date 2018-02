A Foggia arriva il Brescia di Boscaglia: Stroppa e lo 'Zac' vogliono il bis

In pochi avrebbero pensato che Foggia e Brescia si sarebbero trovate allo Zaccheria in un momento per entrambe piuttosto positivo. Ottimo quello dei lombardi (7 punti nelle ultime tre gare), esaltante quello dei rossoneri, le cui quattro vittorie consecutive hanno donato alla classifica un aspetto decisamente più gradevole. Nonostante gli ospiti siano ancora attaccati ai piani bassi della classifica, la sfida di domani sarà tutt’altro che scontata. Lo sanno bene i ragazzi di Stroppa, che dovranno restare concentrati, e giocare sulla falsariga di quanto fatto con il Carpi. Il doppio turno interno è un jolly che i satanelli non possono sprecare.

Foggia-Brescia: i precedenti

Foggia e Brescia si sono affrontati 18 volte tra Serie A e B. Bilancio favorevole ai padroni di casa, vittoriosi in 8 occasioni, a fronte delle 3 degli ospiti e dei 7 pareggi. Tuttavia, i successi degli ospiti sono i risultati più recenti. L’ultimo confronto, infatti, datato 12 gennaio 1997 vide le ‘rondinelle’ prevalere per 2-1 grazie ai gol di Campolonghi e Doni, di Tedesco il gol del Foggia. Più pesante fu l’umiliante 0-5 della stagione precedente, sempre in serie B, quando Baronio, Neri (doppietta), Adani ed Emanuele Filippini travolsero i rossoneri. All’ultima stagione in serie A risale anche l’ultima vittoria rossonera, firmata da De Vincenzo, Biagioni e Bresciani, Ambrosetti firmò la rete della bandiera nel 3-1 finale. Alla stagione 1992/93 risale l’ultimo pari, 0-0.

Foggia-Brescia: le probabili formazioni

QUI FOGGIA – 24 i convocati di Stroppa, che deve ancora rinunciare ad Agazzi, oltre allo squalificato Deli. Due ex bresciani si candidano per la sua sostituzione: se Stroppa sceglierà Zambelli, allora Gerbo scalerà in mezzo nel suo vecchio ruolo di mezzala; in alternativa spazio a Scaglia che disputerebbe la prima gara in rossonero dal 1’. Confermata la coppia Nicastro-Mazzeo. In difesa torna Loiacono con Tonucci e Camporese. Non sono da escludere novità in vista anche del turno infrasettimanale di martedì prossimo.

QUI BRESCIA – Mister Boscaglia ha convocato 19 giocatori, e non dovrebbe cambiare rispetto alla sfida vinta domenica scorsa contro la Ternana, eccezion fatta per Okwonkwo che non è stato convocato. Nel 4-3-1-2 Coppolaro dovrebbe ancora una volta essere preferito a Cancellotti come terzino destro, con Somma e capitan Gastaldello in mezzo, e l’ex meteora rossonera Curcio a sinistra. In mediana il terzetto composto da Martinelli, Bisoli e dal talentino autoctono Tonali. Embalo potrebbe agire alle spalle di Caracciolo e Torregrossa, ma è possibile anche l’impiego di un centrocampista in più (Furlan) con spostamento del guineano in attacco.

FOGGIA (3-5-2) Guarna; Tonucciu, Camporese, Loiacono; Zambelli, Agnelli, Greco, Gerbo, Kragl; Nicastro, Mazzeo. All. Stroppa

BRESCIA (4-3-1-2) Minelli; Coppolaro, Somma, Gastaldello, Curcio; Bisoli, Tonali, Martinelli; Embalo; Torregrossa, Caracciolo. All. Boscaglia