Un’altra beffa su punizione, Tremolada riprende il Foggia: ai rossoneri non bastano Mazzeo e Gerbo

La beffa che si ripete. Una settimana fa fu Mancosu a bucare la porta di Bizzarri e a trovare il gol che avviò la rimonta del Lecce nel derby. Stavolta è stato Tremolada a giustiziare i satanelli al 37’, quando la squadra di Grassadonia stava difendendosi con un uomo in meno già da oltre 25 minuti. L’espulsione ingenua di Camporese ha senz’altro scombussolato i piani del tecnico rossonero, e anche verosimilmente rovesciato il destino di un match che, dopo lo splendido gol di Gerbo, il Foggia sembrava stesse portando a casa. Un peccato. Vincere avrebbe dato autostima alla squadra, in vista della lunga sosta che la attende. Ora non resta che continuare a lavorare, auspicando nella clemenza del Collegio di Garanzia, che analizzerà il ricorso del Foggia contro gli 8 punti di penalizzazione. Ma Grassadonia ha diversi motivi per guardare al futuro con ottimismo.

Seguono aggiornamenti