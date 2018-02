Non basta Nicastro, il Foggia inciampa di nuovo allo ‘Zac’: vince il Brescia 2-1

Il gioco latitante, gli errori difensivi e offensivi e, forse, un filino di presunzione. Dalla somma di questi fattori il risultato che ne consegue non è quasi mai positivo. E così il Foggia, dopo quattro vittorie consecutive che sembravano averlo proiettato fuori dai brutti quartieri della B, inciampa nuovamente sulle proprie incertezze e sui propri errori. Benché avesse chiuso la prima frazione in vantaggio, e nonostante alcune scelte arbitrali compiacenti, e penalizzanti verso gli ospiti. Tre punti meritati per il Brescia, bravo a incartare la squadra di casa, rendendone innocui i punti di forza, e a restare sempre in partita, anche dopo lo svantaggio. Un brutto stop per i rossoneri: l’impegno con il Novara, fra tre giorni, dirà se è stato solo un incidente di percorso.

Seguono aggiornamenti