Foggia-Bari, il Casms dà ragione all'Osservatorio: niente trasferta per i tifosi ospiti

Manca l'ufficialità a certificare una notizia amara per i tifosi del Bari: il Casms (Comitato di Analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) si è infatti espresso in maniera sfavorevole, sulla scorta della Determinazione di ieri sera dell'Osservatorio, nella quale a proposito del derby tra Foggia e Bari si evidenziava un alto profilo di rischio, delegando al Comitato (riunitosi stamani) la decisione finale.

Il Casms ha di fatto dato ragione all'Osservatorio negando la trasferta ai tifosi biancorossi, per i quali sarebbero stati destinati circa 900 biglietti.

A questo punto solo un intervento della Prefettura potrebbe rovesciare i piani. In caso contrario il derby allo Zaccheria si disputerà con il settore ospiti vuoto.