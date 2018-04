VIDEO | Foggia-Bari, Landella punzecchia Decaro: "Vinciamo 2 a 0 e ci mangiamo il 'galletto'"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Foggia-Bari non è una partita come tutte le altre: il derby di Puglia evoca ricordi indelebili, ad esempio il 4 a 1 della stagione '91-92 con tripletta di Ciccio Baiano e gol di Beppe Signori, come ha ricordato anche il sindaco Franco Landella dal prato verde dello Zaccheria.

Sciarpa rossonera al collo, il primo cittadino sottolinea l'importanza della gara, che sia all'insegna dello sport e del tifo sano, provoca il collega Antonio Decaro e azzarda un pronostico: "Finisce 2 a 0"