Con il derby arriva la giornata 'Pro Foggia'

Sarà indetta per il derby con il Bari di sabato 21 aprile la giornata 'Pro Foggia'. La società rossonera, come già preannunciato durante la presentazione della campagna abbonamenti, ha scelto il derby come gara nella quale tutti, anche gli abbonati, dovranno acquistare il biglietto.

Unica eccezione, come si legge sul sito ufficiale della società rossonera, riguarderà il settore Tribuna Ovest/V. Nocera - Anello Superiore Settore Centralissima.

Tutti i sottoscrittori di abbonamento potranno esercitare il diritto alla prelazione del posto occupato nel corso della stagione, esibendo il tagliando dell'abbonamento sottoscritto, a partire già da stamani fino alle 14 del 17 aprile, con le seguenti modalità:

Modalità Online, collegandosi con il sito https://www.bookingshow.it/Prelazione

Modalità diretta, recandosi, esclusivamente, presso le seguenti rivendite BookingShow:

Bar Tabacchi IL MIGLIORE di Migliore Martino, VIa Aldo Moro, 135 - Apricena

BELLI e RIBELLI di Di Paolo Luigi, Piazza Antonio De Curtis s.n. - Carapelle

Tabaccheria del Corso di Lasala Giuseppe, Corso Garibaldi, 2/4 - Cerignola

TABACCHERIA DELL'ANGOLO di Pugliese Patrizia, Via Falcone, 66 - Cerignola

Bar Royal , Via Curiel, 50 - Cerignola

Tabaccheria Dilucia, Viale di Ponente, 6 - Cerignola

Edicola LA NUVOLA di Girardi Rocchina, Via Regina Margherita, 47 - Faeto

Gran Caffè Cocozza, corso Roma, 22 - Foggia

Totoricevitoria Nico, viale Colombo, 111 - Foggia

Boulevard Cafè 1992, Viale Ofanto, 345 - Foggia

Red-black Bar, Via Gioberti - Foggia

Bar Tabacchi de Tinno, Piazza Aldo Moro, 35/36 - Foggia

Cocò di Gest Food srl, Via Dell'Immacolata, 32 - Foggia

BERTI VIAGGI RIM TOURS S.a.s. , Via Marchese De Rosa, 39 - Foggia

BARDOC di Iammarino Alessandro, Viale Kennedy - Mercato Cep box n.18 - Foggia

HAILUNDER S.r.l.s. , Via Nannarone, 44 - Foggia

BYTEVILLAGE COMPUTER, Via Martiri di via Fani, 18 - Foggia

Agenzia Viaggi SENZA CONFINI, Corso Pietro Giannone, 43 - Foggia

COFFEE SHOW di Sciotti Angelo, Via Napoli km 3800 - Foggia

Caffè Tabacchi Empire – Via Guido D’Orso, 31 - Foggia

Giochi e Servizi Massenzio, Viale Aldo Moro, 74 - Lucera

PLANETWIN 365 di Testa Vincenzo S. , Piazza Gaetano Pitta, 91 - Lucera

RBC NETWORK s.r.l.s , Viale Raffaello - Lucera

Bar Impero snc, Piazza Guglielmo Marconi, 16 - Manfredonia

Rivendita Tabacchi 48 Calo', Via Giuseppe Di Vittorio, 193 - Manfredonia

PLAYBET di Trotta Luigi, Via Gargano, 111/113 - Manfredonia

Coop. HERMESTUDIO a.r.l. , Via Cavallotti, 21 - Monte Sant'Angelo

Gigi Tabacchi, Via Vittorio Emanuele, 48 - Orsara di Puglia

Riv. Tabacchi Giacomiello, Corso Aldo Moro, 20 - Orta Nova

Edicola MILLECOSE di Fernando De Nittis, Corso Umberto I, 4 - Peschici

DOPPIO CLICK S.n.c. , Via Lucera, 67 - Pietramontecorvino

La Tabaccheria del Corso di Di Tullio Maria, Corso Madonna della Libera, 49 - Rodi Garganico

Vamoss Cafè, Piazza Europa, 5 - San Giovanni Rotondo

Gisaltur, Via Delle Vittoria, 47 - San Marco in Lamis

Service Point - ENI, Piazza Europa - San Marco In Lamis

BAR ''AREA 51'' di Leone Matteo, Via Antonio Gramsci, 68/70 - San Nicandro Garganico

BAR TABACCHI BERNARDO DELLE VERGINI, Via XX Settembre, 5/7/9 - San Paolo Civitate

Bar tabacchi Spallone, Viale 2 giugno, 250 - San Severo

Al Bar Dello Sport di Fanizzo Alfredo, Viale Checchia Rispoli, 36/38 - San Severo

WHITE MOON di Petrella Maria Michela, Piazza Matteotti, 13 - Stornara

Tabaccheria Magaldi dal 1959 di Gentile Amalia, Corso Vittorio Emanuele III, 7 - Stornarella

POSTA PRIVATA NEXIVE di De Feo Andrea, Corso Giacomo Matteotti, 166 - Torremaggiore

TABACCHERIA di Nicola Angelicchio, Via Gioco Palle, 3 - Vico del Gargano

Rivendita Tabacchi Ragno Domenico, Corso Lorenzo Fazzini, 17/19 – Vieste

Il costo dei tagliandi sono di 16 euro per le curve (12 euro per under 16, over 65 e donne), 20 euro per la tribuna est (15 euro il ridotto), 24 euro per la Tribuna ovest Anello Inferiore (18 il ridotto), 30 euro per la tribuna ovest superiore laterale (24 ridotto), 36 euro per la Tribuna Ovest superiore centrale (30 ritotto) e 55 euro per la tribuna ovest superiore centralissima (50 ridotto)