A Foggia arriva l'Avellino: i rossoneri provano a riconquistare lo Zaccheria (vuoto)

Il pesante 1-5 dell’andata dà ancora fastidio, come un gesso che stride sulla lavagna. Segnò uno dei punti più bassi di una stagione che, però, i picchi di eccellenza non li ha ancora mai raggiunti, ma tant’è. A quasi cinque mesi di distanza da quell’infausto pomeriggio Foggia e Avellino si ritrovano, seppur a campi invertiti, seppur in uno Zaccheria che non potrà replicare il trascinante frastuono con cui i tifosi irpini trascinarono i propri beniamini.

Si giocherà a porte chiuse, e forse la cosa favorirà l’Avellino. Ma chissà che non sia la volta buona che il Foggia possa destarsi e fare risultato in casa. D’altronde la vittoria manca da metà ottobre: quest’astinenza casalinga dovrà pur finire prima o poi.

Foggia-Avellino: i precedenti

Le due squadre si sono affrontante in Capitanata 15 volte. Favorevole ai rossoneri il computo dei precedenti: ben 8 i successi, l’ultimo dei quali nell’andata della famosa finale playoff della stagione 2006/07, risolta da un calcio di rigore di Salgado. Al ritorno gli irpini riuscirono a rimontare e portare a casa la promozione in serie B. Due le vittorie dell’Avellino, la prima nella stagione 1989/90 ottenuta grazie a una doppietta di Sorbello, che rispose al gol di Signori; la seconda, sempre in serie B, nella stagione 1995/96, grazie a una rete di Pasquale Luiso. Cinque i pareggi, l’ultimo dei quali corrisponde anche all’ultimo precedente tra le due squadre, datato ottobre 2011: finì 1-1 con la rete di Agodirin che rispose all’iniziale vantaggio biancoverde di Thiam.

Foggia-Avellino: le probabili formazioni

QUI FOGGIA – Ancora out Zambelli e Agazzi alle prese con noie muscolari. Stroppa dovrebbe riconfermare in blocco l’undici vittorioso a Chiavari. Le uniche sorprese, vista anche l’abbondanza numerica, si potrebbero vedere in avanti, dove bomber Mazzeo potrebbe anche cambiare partner. A centrocampo Deli dovrebbe spuntarla su Scaglia.

QUI AVELLINO – Novellino in piena emergenza, soprattutto dalla cintola in su. Fuori per in infortunio i protagonisti assoluti della gara di andata Ardemagni, Bidaoui, Morosini e Castaldo. A questi si aggiungono le assenze di Cabezas, Gavazzi e Iuliano. Il tecnico degli irpini si affiderà ad Asencio come unica punta, supportato dal belga Wilmots, nel 4-4-1-1, dove a centrocampo Molina e D’Angelo agiranno sulle corsie con De Risio e Di Tacchio metodisti. In difesa, Laverone e Marchizza agiranno ai lati, con Ngawa e Migliorini al centro. Da non escludere anche il passaggio al 3-5-1-1: in tal caso Marchizza stringerebbe la posizione, mentre Laverone scalerebbe più vanti, con Molina a sinistra e D’Angelo mezzala.

FOGGIA (3-5-2) Guarna; Tonucci, Camporese, Loiacono; Gerbo, Agnelli, Greco, Deli, Kragl; Mazzeo, Beretta. All. Stroppa

AVELLINO (4-4-1-1) Radu; Laverone, Ngawa, Migliorini, Marchizza; Molina, De Risio, Di Tacchio, D’Angelo; Wilmots; Asencio. All. Novellino