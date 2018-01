Foggia-Avellino a porte chiuse. Il presidente della Provincia non ci sta: “Così è sconfitta dello sport”

Il presidente della Provincia, Franscesco Miglio interviene sulla decisione di far disputare la partita di calcio Foggia-Avellino a porte chiuse. “Situazioni riconducibili a pochi violenti, non possono penalizzare un’intera collettività sportiva che si è sempre distinta per l’assoluta correttezza. Far disputare una partita a porte chiuse sancisce inesorabilmente la sconfitta dello sport. Auspico che si possa rivedere la decisione del Casms per far sì che i tifosi e gli sportivi possano accedere allo Zaccheria. Un appello alla sensibilità e alla valutazione degli organi preposti affinchè‚ si trovi una qualsivoglia altra formula non così restrittiva, in grado di tutelare gli appassionati di calcio del Foggia, senza privarli della visione diretta allo stadio”.