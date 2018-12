Buon compleanno, Pugilistica Taralli: la società di boxe festeggia 70 anni

70 anni fa, il 15 maggio 1948 a Foggia, nell'abitazione di Giulio Di Taranto in C.so V.Emanuele, 60, un gruppo di dirigenti ed ex pugili foggiani tra cui il medico ed ex arbitro di pugilato Alfonso Taralli, gli ex pugili Vincenzo Affatato e Giovanni Zuccarone e i dirigenti Cesare Gherghi e Antonio Altimati, fondarono la Società Pugilistica Foggia che in seguito dopo la morte di Alfonso Taralli diventerà Società Pugilistica Alfonso Taralli per ricordare la memoria di uno dei suoi fondatori più importanti.

Sin dall'inizio la Taralli tirò fuori Campioni e pugili di interesse nazionale come Lorenzo Delli Carri che poi diventerà il Maestro storico della società. Nei 70 anni di attività la Pugilistica Taralli ha conquistato innumerevoli successi a livello Nazionale ed Internazionale diventando una delle società sportive più importante d'Italia, a dimostrazione di questo, nel 2000 viene insignita della medaglia d'oro del CONI al merito sportivo.

Tra i più importanti successi ricordiamo le 4 partecipazioni Olimpiche con Paolo Curcetti a Roma nel 1960, Gaetano Curcetti a Monaco nel 1972, Luciano Bruno a Los Angeles nel 1984 (Medaglia di Bronzo) e Ciro Fabio di Corcia a Sydney nel 2000, gli oltre 100 titoli Italiani conquistati nelle varie qualifiche e le numerose medaglie conquistate in importanti tornei e campionati Internazionali come Europei, Mondiali e Giochi del Mediterraneo.

In occasione del 70° anniversario, la Pugilistica Alfonso Taralli, organizza, mercoledì 19 dicembre con inizio alle ore 18 presso l'omonimo palazzetto di Via Carlo Baffi, 27 con ingresso gratuito, un confronto interregionale di 10 match dilettantistici dove si opporranno gli atleti della Taralli ed una rappresentativa Campana composta da atleti appartenenti alle società Milleculture del Campione Olimpico e Mondiale Patrizio Oliva e della società Vesuviana dei Maestri Lucio e Biagio Zurlo.