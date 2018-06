La corsa della Cestistica si ferma sul più bello, gialloneri battuti da Cassino: sfuma la serie A

All'Allianz Pazienza Cestistica San Severo è mancata la classica ciliegina sulla torta ad una stagione da incorniciare, ma che le ha precluso l'accesso alla serie A2. Eppure sarebbero bastati solo 4 punti in più perché il sogno giallonero si avverasse... a festeggiare il traguardo più ambito è la BPC Virtus Cassino, al termine di una partita che ha comunque visto i nostri beniamini dare anche stasera fino all'ultima goccia di sudore.

La partita che vale la promozione in serie A2 comincia con i seguenti quintetti: per Cassino Panzini, Carrizo, Del Testa, Cena e Bagnoli. Per San Severo Bottioni, Ciribeni, Di Donato, Scarponi e Rezzano. Il primo canestro lo realizza Cena dall'arco, dopo due rimbalzi in attacco, a cui risponde in penetrazione Ciribeni per il 3-2 al minuto 1. San Severo scalda i motori e con Bottioni, Di Donato e Ciribeni si porta a condurre 7-11 al 4'. A metà prima frazione la Allianz Pazienza allunga con il tiro dall'arco di Di Donato (10-16) che bissa, dopo un canestro di Panzini, per il 12-19. Cassino non ci sta a subire e reagisce con Bagnoli e Cena riportandosi ad una sola lunghezza (18-21). I tiri liberi di Carrizo chiudono il primo periodo sul 22-23 nonostante i 10 punti realizzati da un sontuoso Ciribeni.

Bisogna attendere ben 2'20" per il primo canestro del secondo quarto: è Bottioni a fare 1/2 dalla lunetta. Nell'azione successiva, l'asse Bottioni Di Donato vale il 25-28, poi ancora il play giallonero si mette in proprio e regala il + 5 ai Neri. I laziali però non restano a guardare: quattro tiri liberi in fila di Cena li tiene incollati ad una sola lunghezza (31-32 al 16'). E' lo stesso Cena, subito dopo, a riportare in vantaggio Cassino (33-32). I rossoblu prendono le misure agli attacchi sanseveresi e allungano sul 41-35 al 28'. San Severo non ci sta e con Ciribeni prima impatta a 30" dal riposo lungo e poi si procura il fallo che lo manda in lunetta per un gioco da tre che chiude la frazione sul 41-44.

Al rientro dagli spogliatoi è Bagnoli dopo 90" a mettere la prima palla a canestro. Smorto al 23' trova la tripla del 43-47, ma la partita resta apertissima con Bagnoli che sigla il 48-49. Partita tiratissima giocata punto a punto con sorpassi e controsorpassi continui: al 28' il tabellone dice 57-53. Sul finale di terza frazione Cassino allunga portandosi a condurre sul 62-53 con un gioco da tre di Bini. La sirena suona sul punteggio di 62-55 con i tiri liberi di capitan Ciribeni.

In apertura dell'ultima frazione Cena apre le danze per Cassino, seguito da Ciribeni (64-57). La tripla di Carrizo porta il vantaggio dei laziali in doppia cifra, mentre per i Neri è sempre Ciribeni ad andare a canestro: 67-61 al 33'. Il divario non si riduce perchè a Cassino entra di tutto, mentre San Severo è imprecisa soprattutto dalla linea della carità: al 37' 75-70. Un fallo di Di Donato manda in lunetta Cena per tre tiri, l'ex San Severo fa 1/3, poi Scarponi mette la tripla del 76-73 al 28'. Ultimo minuto di fuoco con Cena che perde palla e Scarponi che sbaglia la tripla del pareggio: il rimbalzo è ancora preda dei Neri che sulla nuova azione vanno a canestro con Ciribeni per il 76-75. San Severo sceglie il fallo sistematico che però non porta i frutti sperati: alla sirena finale la spunta Cassino, che vince 78-75.

Termina dunque qui la stagione dell'Allianz Pazienza San Severo: l'esito non è stato quello sperato, ma è stato comunque un anno straordinario.