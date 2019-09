Fidelis e Audace si dividono la posta: al Degli Ulivi pari a reti bianche

Pari a reti bianche per l'Audace Cerignola, nel recupero della seconda giornata di campionato, contro la Fidelis Andria. Al "Degli Ulivi" le due formazioni non vanno oltre lo 0-0, logico risultato di una partita equilibra e con poche occasioni per parte.

Con il pareggio gli ofantini si portano a 7 punti, raggiungendo Altamura, Gravina e il Foggia, prossimo avversario di domenica pomeriggio.