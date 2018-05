Gioia Cerignola, la Fenice Volley stacca il pass per la B. Il sindaco: "Meritavamo questo ritorno"

La Fenice Volley di Cerignola ha staccato il pass per la serie B dopo l'entusiasmante vittoria ottenuta a Turi. Trasferta alla quale ha partecipato anche il sindaco Francesco Metta: "Era certo che saremmo tornati in B, tutte le volte che ho seguito i ragazzi non mi hanno mai fatto tornare a mani vuote, vedi Coppa Italia a Lucera. Cerignola meritava questo ritorno nella serie B nazionale. È il posto che ci compete. Dovevamo ottenerlo. Oggi dobbiamo tenerlo ed onorare la serie B nel nuovo splendido palazzetto, che regaleremo presto a tutta la città"

Il sindaco Metta, dopo aver onorato gli atleti della Fenice Volley, si è rivolto ai soci dell'UDAS Basket: "Dagli appassionati attendo buone notizie, dai soci il via libera, è un'attesa già troppo lunga che non mi so spiegare ma per lo sport di Cerignola sono diventato anche paziente"