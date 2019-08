Serie D, il Foggia va Fasano senza tifosi: vietata la trasferta ai supporter rossoneri

Il primo derby della stagione non vedrà i tifosi del Foggia sugli spalti. Lo ha deciso l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive dopo la riunione di ieri. Decisione che giunge dopo la nota del Ministero dell'Interno con la quale veniva bloccata la vendita dei biglietti per i settori ospiti destinati alle tifoserie di Brindisi e Foggia in vista della prima giornata del campionato di serie D, che vedrà i brindisini ospiti del Taranto e i rossoneri impegnati a Fasano.

L'Osservatorio ha dunque seguito la linea del Ministero vietando la trasferta ai tifosi rossoneri, decisione che non sorprende alla luce degli scontri tra ultras avvenuti al termine della sfida di Coppa Italia, lo scorso 21 agosto.