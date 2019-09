Ninno Corda punisce la squadra: "Ci scusiamo con i tifosi per la brutta prestazione, domani allenamento alle 6 di mattina"

Che fosse un sergente di ferro già lo si sapeva. E alla prima occasione buona Ninni Corda lo dimostra anche a Foggia. La prestazione offerta dai rossoneri al 'Curlo' di Fasano non è andata giù al direttore generale, che ha deciso di adottare da subito la mano pesante sulla squadra: "Mi assumo le responsabilità della brutta prestazione offerta oggi a Fasano, soprattutto dal punto di vista caratteriale", ha esordito il direttore generale.

"Per questo motivo, assieme al presidente Felleca e alla società intera abbiamo deciso di bloccare i rientri a casa di tutti i tesserati, convocando un allenamento per domattina alle ore 6. Il tutto per non accampare nessun tipo di scusa o alibi, dovuti a ritardi di preparazione o difficoltà nella costruzione della squadra.

Chiediamo scusa ai scusa a tutti i nostri tifosi ed alla città di Foggia - ha proseguito Corda - , ribadendo ai nostri tesserati che per indossare la maglia rossonera e far parte di questo progetto alcune componenti sono imprescindibili”.