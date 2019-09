Mazzeo non decolla lontano da Foggia: Livorno a secco di gol, il bomber sbaglia anche un rigore

Se Iemmello e Galano sorridono a suon di gol in quel di Perugia e Pescara, le cose non vanno granché bene ad un altro ex rossonero, Fabio Mazzeo.

45 reti in 89 presenze con la maglia del Foggia, la stagione del bomber di Salerno alla corte di mister Breda, non è cominciata nel migliore dei modi. Suo il rigore sbagliato durante la gara interna persa dal Livorno, ultimo in classifica, contro il Perugia del 'Re'.

Due partite, di cui una da titolare, e zero centri per don Fabio Mazzeo. Tanti quanti quelli (non) messi a segno dai toscani. Per il centravanti 36enne pende l'aggravante del penalty fallito.