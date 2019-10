Gli Atleti dell'asd Artagon Foggia sul podio in Italia e in Europa

La Società di Capitanata A.S.D. Evolution Artagon Foggia è stata attiva su due fronti. Due gare importantissime, una a Roma domenica 26 ottobre dove è andato in scena il Gran Premio Giovanissimi di lotta al PalaPellicone di Ostia. Hanno partecipato Circa 150 atleti delle classi Ragazzi ed Esordienti A, appartenenti a 30 società italiane che si sono sfidate sui tatami nella specialità stile libero. La gara di LOTTA organizzata dalla FIJLKAM (federazione italiana judo lotta karate arti marziali) ha visto contendersi il titolo i migliori giovanissimi di lotta stile libero di età compresa dai 9 ai 12 anni e dove l'ASD Evolution Artagon Foggia era presente con tre atleti Virgilio Benito Simone che ha conquistato il podio classificandosi al terzo posto Antonio Camerino che si è classificato quarto e Umberto Palatella che si è classificato al quinto posto.

Contestualmente ad Alexandria in Romania il 25-26-27 ottobre si è tenuto il 6th European Pangration Athlima Championships e la Società era presente con Altobello Fiore e Simona Nardella che nel contatto pieno in un mix di lotta e pugilato hanno sbaragliato gli avversari. I nostri atleti partecipano in competizioni a livello nazionale ed internazionale incrementando in loro quel sano agonismo che li porta a crescere e confrontarsi. È intenzione della società che i propri atleti siano consapevoli delle loro capacità atletiche e questo si può testare soprattutto partecipando a quelle competizioni tanto più impegnative quanto più gratificanti. Hanno conquistato entrambi gli atleti la medaglia d'oro, nelle rispettive categorie, superando atleti di altre nazioni e rendendoci soddisfatti del lavoro fatto fino ad ora.