Tre grandi eventi da giugno a settembre: Monte Sant'Angelo punto di riferimento del turismo sportivo

Dal 14 al 16 giugno la prima edizione di “Minibasket nel Parco del Gargano”; il 4 agosto l’ottava edizione della “CorriMonte”; l’8 e il 9 settembre il “Rally Porta del Gargano”. “Con questi tre grandi eventi ci candidiamo ad essere punto di riferimento del turismo sportivo” - ha annunciato il Vicesindaco e Assessore allo Sport della Città di Monte Sant’Angelo, Michele Fusilli.

DAL 14 AL 16 GIUGNO “MINIBASKET NEL PARCO DEL GARGANO” - L’evento sportivo si terrà nei giorni 14, 15 e 16 giugno e vedrà impegnati oltre 200 mini atleti provenienti da tutta Italia. A contendersi il titolo saranno squadre del blasone di: Fortitudo Bologna, Cus Auxilium Torino, MBA Bassano del Grappa, Basket School Sesto Calende (Varese), Azzurra Basket Lanciano, Virtus Matera, Olimpia Gioia del Colle, Virtus Foggia, Atletica Manfredonia, Daunia Basket Torremaggiore e le quattro squadre locali (la SSD GIUSEPPE ANGEL Manfredonia, PG FRASSATI San Giovanni Rotondo, NUOVO BASKET Monte Sant’Angelo e VARANSPORT di Cagnano Varano) in veste di capofila dei quattro gironi in cui sono suddivise le squadre partecipanti.

Scopo del torneo, promosso dall’Associazione Gargano & STO! e che ha ottenuto il patrocinio della Fip Puglia, dell’Ente Parco Nazionale del Gargano e dei Comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo e Cagnano Varano, è quello di scoprire nel gioco le risorse del Parco Nazionale del Gargano e delle città che animano questo territorio, ricco di bellezze paesaggistiche naturali, di storia e di angoli incantevoli, noti e meno noti.

Un torneo di minibasket itinerante nelle città del Parco, con il culmine e la sua massima espressione nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 giugno: escursioni e gare all’interno della Foresta Umbra e, nella giornata di sabato, le finali che si svolgeranno tutte nella città di Monte Sant’Angelo.

SABATO 4 AGOSTO L’OTTAVA EDIZIONE DELLA “CORRIMONTE” - La manifestazione sportiva organizzata dal Gruppo Podistico Montanari DOC si svolgerà sabato 4 agosto a Monte Sant'Angelo, tra le vie del Patrimonio Unesco. Una manifestazione caratterizzata, dunque, anche quest´anno dalla rilevante partecipazione di atleti locali, nazionali ed internazionali e da una qualità sportiva sempre più elevata, segno che la Corri Monte rappresenta un momento sportivo atteso, una valida occasione di competizione tra atleti di rilevante spessore ed un´ulteriore opportunità per promuovere Monte Sant´Angelo ed il suo patrimonio. “La CorriMonte memorial ‘Vito Prezioso’ é un bel classico e grazie ai Montanari Doc per l'entusiasmo contagioso” – aggiunge Fusilli. A luglio conferenza stampa di presentazione.

8 E 9 SETTEMBRE L’OTTAVA EDIZIONE DEL "RALLY PORTA DEL GARGANO" - “L'Asd ‘Piloti Sipontini’ con tanta passione ed elevata professionalità ha curato in questi anni una manifestazione divenuta di grande appeal sportivo e turistico, capace sempre più di attirare le attenzioni di diverse decine di qualificati equipaggi ed addetti ai lavori, nonchè di migliaia di appassionati e sportivi pronti a gustarsi l'imperdibile spettacolo della velocità tra vorticosi tornanti ed il paesaggio mozzafiato del Gargano. A sfidarsi sul filo dei secondi, tra prove speciali e diversi tipi di tracciati (nel "classico" triangolo Manfredonia, Monte Sant'Angelo e Mattinata), ci saranno i migliori equipaggi ed autoveicoli sportivi in circolazione. Oltre alla potenza dei motori ed al settaggio delle auto, nell'8° Rally Porta del Gargano, saranno decisivi l'abilità ed il sangue freddo degli equipaggi, per quella che si annuncia come una delle edizioni più combattute e spettacolari di sempre. La tappa garganica sarà una delle quattro della Coppa Italia 4^ Zona” – spiegano gli organizzatori. “La settimana che precede la gara gli organizzatori presenteranno a Monte Sant'Angelo tutte le novità dell'ottava edizione” – conclude l’Assessore allo Sport, Michele Fusilli.