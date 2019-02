La scherma foggiana si fa sentire agli Europei: la sanseverese Gaia Pia Carella è medaglia di bronzo

Subito due medaglie per l'Italia nella prima giornata degli Europei di Scherma cadetti e giovani. E a festeggiare è anche la Capitanata, grazie alla sanseverese Gaia Pia Carella, che ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara di sciabola femminile (categoria cadetti). Un percorso impeccabile per la sciabolatrice azzurra, che dopo aver eliminato in rimonta la bielorussa Malazhavaya (15-13) ha poi superato in scioltezza l'ucraina Golovkina ai quarti, guadagnandosi la certezza di una medaglia (non c'è finale per il terzo posto, ma gli atleti perdenti nelle semifinali vincono entrambi il bronzo, ndr). A sconfiggerla con un netto 15-5, la turca Erbil, poi vincitrice dell'oro.

Medaglia dello stesso metallo e medesimo percorso per Tommaso Martini nel fioretto maschile, anch'egli fermatosi in semifinale sconfitto dall'atleta poi vincitore dell'oro, ovvero il tedesco Arwen Borowiak.