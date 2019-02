Immenso Nardella: è campione europeo anche nella sciabola a squadre

Ancora un trionfo per la scherma foggiana grazie a Emanuele Nardella. L'atleta sanseverese del Circolo Schermistico Dauno ha bissato il successo nella gara da singolo, sconfiggendo la Russia 45 a 30 con i compagni Torre, Marciano e Abate, in una gara senza storia sin dai primi assalti. Proprio il campione sanseverese ha piazzato la stoccata vincente, dando il via ai festeggiamenti.