Europei di scherma: si arricchisce il medagliere azzurro: Calvanese trionfa nel fioretto femminile (e ci sono altri tre bronzi)

Quattro medaglie sono il bottino azzurro della terza giornata di gare ai Campionati Europei Cadetti e Giovani con l’assegnazione degli ultimi titoli individuali Under 17: due sono giunte dal fioretto femminile con l’oro di Matilde Calvanese ed il bronzo di Margherita Lorenzi mentre altre due medaglie di bronzo arrivano dalla spada maschile con Dario Remondini e Simone Mencarelli.

Matilde Calvanese, vittoriosa in finale col punteggio di 15-11 nei confronti dell’ungherese Erika Nekifor, aveva debuttato in tabellone con un perentorio 15-4 all’austriaca Chiara Gross per imporsi poi all’ultima stoccata sull’israeliana Nikol Eros, per 15-12 all’ucraina Alina Poloziuk, per 15-13 alla bielorussa Darya Ulasava e per 15-10 in semifinale sull’altra azzurra Margherita Lorenzi. Che da parte sua era approdata in semifinale eliminando la svedese Annita Poppel per 15-7, la polacca Marta Oklinska per 15-6, l’altra polacca Malwina Kolodziejckyk con una grande rimonta culminata all’ultima stoccata e l’ucraina Kateryna Budenko col punteggio di 15-7: per l’atleta padovana bronzo a pari merito con la russa Aleksandra Korablina. Si ferma al nono posto Lucia Tortelotti, che dopo aver sconfitto la danese Maria Winterberg-Poulsen per 15-8 e l’ungherese Viktoria Fenyvesi col punteggio di 15-9, viene superata 15-12 dalla Nekifor. Inciampa al primo ostacolo Giulia Amore, sconfitta 15-5 da Michala Illekova della Repubblica Ceca.

Due medaglie di bronzo, come detto, per l’Italia nella spada maschile Cadetti: le portano in dote Dario Remondini e Simone Mencarelli. Il primo ha superato nell’ordine il portoghese Miguel Frazao 15-10, l’israeliano Yonatan Cohen col medesimo punteggio, l’austriaco Julian Fuchs per 15-11 e l’ucraino Mikhaylo Kublitskyi all’ultima stoccata che però gli è stata fatale nella semifinale con l’ungherese Levente Bartko. Mencarelli da parte sua aveva regolato 15-9 l’israeliano Yuval Yosef, 15-6 il romeno Daniel Popa, 15-8 lo svedese Mikolaj Mancewicz e 15-7 lo svizzero Ian Hauri prima di cedere in semifinale per 15-7 al russo Vladimir Tolasov, laureatosi poi campione europeo battendo in finale Bartko col punteggio di 15-9. Si è fermato a un passo dal podio Filippo Armaleo, superato 13-12 da Tolasov al minuto supplementare: nei turni precedenti aveva messo in riga l’altro azzurro Enrico Piatti per 9-8, l’ungherese Zsombor Keszthelyi per 15-12 e lo spagnolo Miguel Angel Chuzon per 14-5.

L’Italia resta dunque al comando del medagliere dopo tre giornate con due ori, un argento e sei bronzi.

CAMPIONATI EUROPEI CADETTI E GIOVANI - FIORETTO FEMMINILE CADETTI - Foggia, 24 febbraio 2019

Finale

Calvanese (ITA) b. Nekifor (Hun) 15-11

Semifinali

Nekifor (Hun) b. Korablina (Rus) 15-14

Calvanese (ITA) b. Lorenzi (ITA) 15-10

Quarti

Korablina (Rus) b. Rassolova (Rus) 15-9

Nekifor (Hun) b. Solodkiha (Let) 15-10

Calvanese (ITA) b. Ulasava (Blr) 15-13

Lorenzi (ITA) b. Budenko (Ukr) 15-7

Tabellone delle 16

Nekifor (Hun) b. Tortelotti (ITA) 15-12

Calvanese (ITA) b. Poloziuk (Ukr) 15-12

Lorenzi vs. Kolodziejczyk (Pol) 15-14

Tabellone delle 32

Tortelotti (ITA) b. Fenyvesi (Hun) 15-9

Calvanese (ITA) b. Eros (Isr) 15-14

Lorenzi (ITA) vs. Oklinska (Pol) 15-6

Tabellone delle 64

Tortelotti (ITA) b. Winterberg-Poulsen (Den) 15-8

Calvanese (ITA) b. Gross (Aut) 15-4

Illekova (Cze) b. Amore (ITA) 15-5

Lorenzi (ITA) b. Poppel (Swe) 15-7

Fase a gironi

Giulia Amore: 6 vittorie, 0 sconfitte

Matilde Calvanese: 6 vittorie, 0 sconfitte

Margherita Lorenzi: 5 vittorie, 1 sconfitta

Lucia Tortelotti: 6 vittorie, 0 sconfitte

Classifica (83): 1. Calvanese (ITA), 2. Nekifor (Hun), 3. Lorenzi (ITA), 3. Korablina (Rus), 5. Solodkiha (Let), 6. Budenko (Ukr), 7. Ulasava (Blr), 8. Rassolova (Rus); 9. Tortelotti (ITA); 33. Amore (ITA).

CAMPIONATI EUROPEI CADETTI E GIOVANI - SPADA MASCHILE CADETTI - Foggia, 24 febbraio 2019

Finale

Tolasov (Rus) b. Bartko (Hun) 15-9

Semifinali

Bartko (Hun) b. Remondini (ITA) 15-14

Tolasov (Rus) b. Mencarelli (ITA) 15-7

Quarti

Remondini (ITA) b. Kublitskyi (Ukr) 15-14

Bartko (Hun) b. Lomaga (Rus) 15-10

Tolasov (Rus) b. Armaleo (ITA) 13-12

Mencarelli (ITA) b. Hauri (Sui) 15-7

Tabellone dei 16

Remondini (ITA) b. Fuchs (Aut) 15-11

Armaleo (ITA) b. Chuzon (Spa) 14-5

Mencarelli (ITA) b. Mancewicz (Swe) 15-8

Tabellone dei 32

Remondini (ITA) b. Cohen (Isr) 15-10

Armaleo b. Keszthelyi (Hun) 15-12

Mencarelli b. Popa (Rou) 15-6

Tabellone dei 64

Remondini (ITA) b. Frazao (Por) 15-10

Armaleo (ITA) b. Piatti (ITA) 9-8

Mencarelli (ITA) b. Yosef (Isr) 15-9

Fase a gironi

Filippo Armaleo: 4 vittorie, 2 sconfitte

Simone Mencarelli: 5 vittorie, 1 sconfitta

Enrico Piatti: 4 vittorie, 2 sconfitte

Dario Remondini: 5 vittorie, 1 sconfitta

Classifica (104): 1. Tolasov (Rus), 2. Bartko (Hun), 3. Remondini (ITA), 3. Mencarelli (ITA), 5. Hauri (Sui), 6. Lomaga (Rus), 7. Armaleo (ITA), 8. Kublitskyi (Ukr); 44. Piatti (ITA).