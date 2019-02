Scherma foggiana d'oro: il sanseverese Nardella è campione europeo di sciaboola

Una seconda giornata trionfale per la scherma italiana e foggiana nella seconda giornata degli Europei cadetti e giovani. Nella sciabola maschile cadetti l'Italia è riuscita a piazzare tre atleti sul podio.

E la medaglia dal metallo più prezioso è andata a un atleta di casa. Il sanseverese Emanuele Nardella del Circolo Schermistico Dauno ha infatti conquistato l'oro superando in finale Pietro Torre con un sonoro 15-6, dopo aver superato in semifinale il tedesco Heathcock in una gara serratissima punto a punto e vinta all'ultima stoccata (15-14). A completare il podio, con il tedesco, anche un altro azzurro, Giorgio Marciano.

Nella spada femminile, si ferma ai quarti Gaia Caforio, sconfitta dalla ungherese Buki. L'oro è andato alla ungherese Muhari.