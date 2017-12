Un ‘Niño’ in casa Audace: ufficiale l’ingaggio di Herrera

L’Audace Cerignola comunica l’acquisto di un nuovo elemento a centrocampo: si tratta del calciatore Eric Herrera, nato il 16 febbraio del 1992. Di origini panamensi ma cresciuto in Italia, il nuovo acquisto gialloblu proviene dal Partizan Tirana, uno dei maggiori club del massimo campionato albanese.

Herrera comincia a farsi notare in D al Pordenone, poi due stagioni e mezza all’Avellino e l’approdo in C2 a Rimini; poi un’altra stagione divisa in C fra Paganese e Lecce prima di indossare la maglia del Melfi (sua miglior stagione finora con 24 presenze e 6 gol), mentre la scorsa stagione il ritorno a Pagani. Ala che può giocare indifferentemente su tutto il fronte d’attacco, “El niño” (così soprannominato per la sua statura inferiore ai 170 cm e per i suoi tratti somatici) abbina tanta qualità ed invenzioni, capacità tecniche sopraffine ed una discreta resa in zona gol. Un nuovo folletto che potrà far volare l’attacco gialloblu, un elemento eclettico su cui la dirigenza con a capo il presidente Nicola Grieco scommette ad occhi chiusi. Herrera sarà a disposizione di mister Grimaldi alla ripresa degli allenamenti, terminata la pausa natalizia.