Rally: Erbetta vice campione nel CIWRC, alla prima in R5

Non avrà iscritto il proprio nome nell'albo d'oro, della Coppa ACI Sport R5 del Campionato Italiano WRC 2018, ma è un Domenico Erbetta raggiante quello che fa rientro dall'ultimo appuntamento della serie tricolore dedicata agli specialisti dell'asfalto. Tante erano le incognite di quest'annata, a partire del cambio di categoria che aveva visto il pilota di Manfredonia abbandonare la Peugeot 207 Super 2000 per salire sulle più evolute R5. Con intelligenza, passo dopo passo, il portacolori di GDA Communication ha saputo maturare esperienza, prima al volante della Ford Fiesta di PR2 Sport e poi sulla Skoda Fabia di GF Racing, e con la complicità di qualche sfortuna altrui si è presentato alla trentasettesima edizione del Trofeo ACI Como con un ritardo di due lunghezze, dal leader Forato, e con la vittoria matematica nella Michelin Rally Cup, nel raggruppamento che include R5, R4 e A8. Un 2018 che, sulla carta, doveva essere di pura transizione ha consegnato un bilancio ampiamente positivo, con il sipontino brillante protagonista in un contesto caratterizzato da eventi blasonati e da avversari di prim'ordine, palestra ideale per chi vuol crescere.

Un successo ottenuto grazie a due perfetti compagni d'avventura, alle note: Valerio Silvaggi e Matteo Magrin hanno saputo affiancare Erbetta nel migliore dei modi, facendo parte insostituibile di un ruolino di marcia ampiamente sopra le aspettative, trattandosi di esordio. “Ci abbiamo creduto sino alla fine” – racconta Erbetta – “ed abbiamo messo il massimo impegno per cercare di stare davanti all'amico Forato, per vincere un campionato che ci vedeva partire con soli due punti di ritardo. Conoscevamo le sue indubbie qualità di pilota ma ci abbiamo provato lo stesso. Un anno di apprendistato che si è chiuso con il titolo di vice campione e con il successo nella Michelin Rally Cup come lo si può definire? Ottimo, ovvio.” La prima giornata di gara, quella del Venerdì, vedeva Erbetta, in coppia con Silvaggi sulla Skoda Fabia di GF Racing, attestarsi alla quinta posizione di classe, mentre l'avversario diretto Forato volava al secondo posto. Nonostante il divario fosse ampio l'alfiere della scuderia modenese non si perdeva d'animo, consapevole che la successiva frazione includeva la lunga e temuta “Val Cavargna”: proprio sulla ripetizione di questa prova Erbetta si insediava, ai piedi del podio, alle spalle di Forato ma, purtroppo, il gap era ormai incolmabile. Al titolo di vice campione 2018, tra le R5 nel Campionato Italiano WRC, e alla netta affermazione nella Michelin Rally Cup, il sipontino aggiunge quindi il quarto posto e la decima piazza assoluta in un Trofeo ACI Como che fa calare definitivamente il sipario tricolore. “Gara bellissima e stagione stupenda” – sottolinea Erbetta – “per la quale ringraziamo, in primis, tutti i partners che ci han sostenuto in un programma così prestigioso. Grazie a PR2 Sport ed a GF Racing per averci messo a disposizione vere vetture da corsa. Grazie a Matteo ed a Valerio, mio fratello acquisito, con il quale ho festeggiato otto anni di convivenza in gara.”