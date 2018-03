Erbetta alza il tiro: il pilota sipontino al campionato italiano WRC con la fiesta r5

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Sciolte finalmente le riserve è il momento di aprire il sipario sulla stagione agonistica 2018 di Domenico Erbetta. Il pilota di Manfredonia, forte della tanto positiva quanto sfortunata passata stagione, tornerà a calcare il palcoscenico del Campionato Italiano WRC, serie tricolore di riferimento a livello nazionale per gli specialisti dell'asfalto. Anno di parziale rivoluzione per il portacolori della scuderia modenese GDA Communication, che ha confermato i propri compagni di avventura, mentre ha cambiato decisamente rotta sul lato tecnico, alzando l'asticella dell'obiettivo.

Dopo un anno vissuto al volante della Peugeot 207 Super 2000, dominando il campionato nella prima fase per poi essere spesso vittima della dea bendata, il pilota sipontino ha deciso di cambiare casacca, approdando in casa PR2 Sport. Una prima presa di contatto alla Ronde del Palladio, dello scorso anno, ed ecco consolidata la partnership con il team di Marostica, che metterà nelle mani di Erbetta una performante Ford Fiesta R5 in versione Evo 2.

Al suo fianco il ruolo del navigatore sarà diviso, come nel 2017, tra Valerio Silvaggi e Matteo Magrin, entrambi dimostratisi ampiamente all'altezza del ruolo. “Siamo al via di una nuova ed entusiasmante stagione” – racconta Erbetta – “e, sinceramente, non vediamo l'ora di iniziare. Se guardiamo all'esperienza del 2017 dobbiamo ritenerci ampiamente soddisfatti. A bocce ferme abbiamo ottenuto importanti risultati, nell'anno del debutto nel Campionato Italiano WRC, e ci siamo comportati molto bene, specialmente nella prima metà di stagione. Poi, una serie di sfortune, ci ha visto perdere il passo ma siamo sicuri che tutto ciò che abbiamo imparato ci potrà tornare utile quest'anno.

Seppur la 207 sia sempre una vettura da forti emozioni abbiamo deciso di gettarci nella mischia di una delle classi di riferimento nel panorama rallystico mondiale. In R5 troveremo davvero degli ossi duri ed è per questo che abbiamo deciso di affidarci ad un team molto preparato, quale si è dimostrato PR2 Sport. Già al Palladio avevamo raggiunto un ottimo feeling e questo ci ha spronato a trovare un accordo per la stagione 2018. Io, Valerio e Matteo siamo pronti.

Non ci resta che iniziare.” Saranno sempre sei gli eventi previsti dal calendario con un importante turnover: esce di scena il Rally Elba, passato al Campionato Italiano Rally, e torna il Rally del Salento (2/3 Giugno), gara di casa per Erbetta. Le danze si apriranno con il Rally Mille Miglia (28/29 Aprile) ed il programma prevederà, a seguire, il Rally della Marca (23/24 Giugno), il Rally del Friuli (31 Agosto / 1 Settembre), il Rally San Martino di Castrozza (14/15 Settembre) ed il Trofeo ACI Como (19/20 Ottobre). “Siamo felicissimi per il rientro del nostro Salento” – sottolinea Erbetta – “che sarà la seconda gara a calendario. Sarà bellissimo correre di fronte al pubblico amico. Siamo pronti a partire.”