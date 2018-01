Far parlare il campo e dimenticare tutto il resto: il Foggia con l’Entella prova a ripartire

Chi lo sa, magari allontanarsi da Foggia potrà essere un modo per stemperare la tensione, isolarsi dalle tensioni extracalcistiche, tenere lontane le tossine di un ambiente gioco forza turbolento. Finalmente domani si parlerà nuovamente di calcio, quello che poi interessa a tutti. Bando ai problemi giudiziari, alle chiusure punitive, spazio al campo, a un pallone e a ventidue attori. Il Foggia prova a ripartire da Chiavari, magari rimettendo in campo le cose buone fatte vedere con il Pescara, possibilmente migliorando le prestazioni negli ultimi quindici metri. “Giocheremo con grande unione, quanto accaduto deve darci ancora più forza” ha dichiarato mister Stroppa, che però predica attenzione verso una squadra che, a differenza dei Satanelli, ha capitalizzato molto tra le mura amiche: “Affronteremo una squadra che ha una bella identità, abituata a giocare su quel tipo di manto erboso, dal canto nostro abbiamo dimostrato di riuscire a esprimerci anche sul sintetico”.

QUI ENTELLA – Mister Aglietti pronto a confermare il 4-3-3 con due dubbi, uno in difesa (con Belli che insidia De Santis) e l’altro a centrocampo (Crimi in vantaggio su Di Paola). In avanti riecco De Luca, che dovrebbe completare il tridente con La Mantia (capocannoniere della squadra) e il neoacquisto Gatto.

QUI FOGGIA – Tutti disponibili, compresi i due ultimi arrivi Duhamel e Calabresi. Unica assenza, pesante, quella di Agazzi, fermo per un affaticamento muscolare. Verosimile l’innesto di Scaglia sul centrosinistra, in vantaggio su Gerbo. Greco confermato in regia, con Zambelli e Kragl sulle corsie. In avanti altra chance per Mazzeo e Nicastro.

Probabili formazioni

ENTELLA (4-3-3) Iacobucci; De Santis, Ceccarelli, Pellizzer, Brivio; Crimi, Di Paola, Acampora; Gatto, La Mantia, De Luca. All. Aglietti

FOGGIA (3-5-2) Guarna; Tonucci, Camporese, Loiacono; Zambelli, Agnelli, Greco, Scaglia, Kragl; Nicastro, Mazzeo. All. Stroppa