Contro l’Entella senza i tifosi del Foggia: la trasferta di Chiavari vietata ai residenti in Puglia

I foggiani residenti nel capoluogo dauno, in provincia o in Regione Puglia, non potranno seguire i rossoneri a Chiavari. Contro la Virtus Entella, però, ci saranno i sostenitori rossoneri residenti al Nord, tanti quelli che hanno già acquistato i tagliandi e si stanno organizzando per la trasferta ligure.

Il Prefetto di Genova ha preso atto e confermato la determinazione del 25 gennaio con la quale il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive – in considerazione delle gravi intemperanze poste in essere dalla tifoseria foggiana in occasione dell’incontro Foggia-Pescara del 20 gennaio scorso, che ha richiesto decisi e ripetuti interventi da parte delle forze dell’ordine e il ferimento di due agenti – aveva proposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Puglia, anche ove in possessore della tessera del tifoso, con contestuale sospensione dei programmi di fidelizzazione (con annullamento e rimborso dei titoli già eventualmente venduti ai tifosi ospiti.