Campionati italiani cadetti e giovani: nella sciabola maschile Nardella è secondo

L'atleta del Circolo Schermistico Dauno, già campione europeo ai recenti campionati svoltisi a Foggia, si è arreso solo in finale a Lorenzo Ottaviani. Buoni risultati per gli atleti del Circolo Schermistico Dauno. Decimo e quattrodicesimo posto per Mastrullo e Buenza