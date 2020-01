Nardella, successo strepitoso a Meylan. Buenza terzo a Cosenza

Grande successo di Emanuele Nardella nella gara del Circuito Cadetti di Sciabola, disputata sabato scorso a Meylan (Francia). L'atleta foggiano del Circolo Schermistico Dauno è salito sul gradino più alto del podio della competizione, che prevedeva ben 137 partecipanti. Nardella ha battuto in finale il francese Remi Garrigue (15-4), al termine di un percorso straordinario, che ha visto le vittorie 15-10 in semifinale contro Santiago Madrigal (Spagna), 15-4 nei quarti con Gabin Berne (Francia), 15-11 negli ottavi con Albin Guyonnaud (Francia), 15-9 nei trentaduesimi con Nolan Ruquier Berquet (Francia) e 15-9 nei sessantaquattresimi con Daniel Fernandez Yuste (Spagna). Ancor prima Nardella aveva chiuso come numero uno la fase a gironi nell'arco della quale aveva subito solo quattro stoccate. Tra gli altri atleti del Circolo Schermistico Dauno Marco Mastrullo chiude trentesimo e Davide Cicchetti cinquantottesimo.

COSENZA – Sempre Sabato si è svolta la gara di qualificazione Zona Sud a Cosenza, dove il Circolo Schermistico Dauno ha partecipato con nove atleti. Buona prova per Ciro Buenza che si è classificato terzo, qualificandosi per la gara Assoluti insieme ad Andrea Guida ed Arnaldo Piserchia.