Elio Di Toro riparte da Cerignola: sarà il nuovo diesse dell'Audace

La carriera come direttore sportivo di Elio Di Toro riparte ancora dalla serie D (sempre che il ricorso presentato al Coni non porti a una riammissione in C, ndr), e dalla Capitanata. L'ex responsabile del settore giovanile del Foggia calcio è il nuovo diesse dell'Audace Cerignola, ed è stato presentato quest'oggi insieme al nuovo tecnico ofantino Alessandro Potenza, anche lui ex rossonero (26 presenze e un gol col Foggia nella stagione 2014/15).

Di Toro prende il posto di Alessandro Degli Esposti.

