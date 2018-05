Body building: doppietta sanseverese al secondo 'Grand Prix Sud Italia'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Domenica 27 aprile a Lucera si è svolto il secondo 'Grand Prix Sud Italia' della federazione di body building BBF. Alla gara giunta alla II° edizione, in terra lucerina hanno partecipato tra gli altri anche due atleti della Enjoi moving di San Severo seguiti dal preparatore Fabio Basile, che portano a casa un primo posto nella categoria HP-6 con l’atleta Francesco Amoroso di 22 anni, che per un soffio non ha vinto anche l’assoluto di categoria; ed un 2° posto con l’atleta Leonardo La Pietra di anni 19, nella categoria HP - 3.

Il team seguito dal titolare Fabio Basile, proprietario e atleta, e dai tecnici, Riccardo Basile e Stefano Ciavarella si è già rimesso al lavoro per non deludere le aspettative, in previsione delle prossime competizioni. Sia gli atleti che i coach della Enjoy Moving vi aspettano in palestra a San Severo per farvi raggiungere un sicuro successo.

