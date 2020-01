Verso il derby: chiusa la vendita online e ai residenti a Cerignola (raggiunta la capienza stabilita)

Il Calcio Foggia 1920 rende noto che, in occasione dell’incontro di campionato Foggia-Audace Cerignola, in programma domenica 2 febbraio (h 14:30) presso lo Stadio Comunale “Pino Zaccheria”, le modalità di acquisto dei tagliandi sono le seguenti:

Per i residenti nella provincia di Foggia e nella provincia di Barletta – Andria – Trani e’ possibile acquistare i tagliandi d’ingresso soltanto nei punti vendita Vivaticket autorizzati esibendo obbligatoriamente il proprio documento d’identità. E’ vietata la vendita online.

Per tutti i residenti a Cerignola non sarà più possibile acquistare tagliandi per assistere al match Foggia-Audace Cerignola, compresi quelli del settore ospiti, che ha già raggiunto la capienza stabilita.

Il Calcio Foggia precisa, inoltre, che gli steward provvederanno ad effettuare rigorosi controlli agli ingressi dell’impianto, in tutti i settori, al fine di verificare la corrispondenza tra intestatario del tagliando e documento d’identità.

Il punto di ritrovo per la tifoseria ospite sarà presso il Centro di Raccolta della Polizia di Stato, sito a Foggia in Via Bari km 2.