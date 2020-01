Il 2020 del Foggia volley parte bene: vittoria in trasferta a Cutrofiano

L’Asd Foggia Volley inaugura l’anno 2020 con una bellissima vittoria in trasferta per 3 set a 0 contro Cuore di Mamma Cutrofiano. Nel primo set (19-25) le ragazze di Pino Tauro cominciano a giocare con determinazione riuscendo a portarsi in vantaggio. Più equilibrato il secondo parziale, in cui la lotta punto a punto vede alla fine prevalere di nuovo il team foggiano per 23-25. Senza storia il terzo set che il Foggia volley conduce agevolmente chiudendo sul 16-25.

Con questa vittoria le diavolette salgono a quota 18 punti in classifica continuando a lavorare per l’obiettivo salvezza.

La prossima gara del Campionato di serie C girone B si giocherà al Preziuso di Foggia, sabato 18 gennaio alle ore 18.30, contro l’Asci Potenza, che in questa giornata ha vinto in casa per 3 set a 2 contro la Pol Centro Storico Locorotondo e che si trova a 12 punti in classifica.