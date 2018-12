Foggia ospita la Cus Run, gara podistica organizzata dal Centro Sportivo dell'Università di Foggia

Domenica 9 dicembre torna l'appuntamento con la Cus Run Foggia, gara podistica organizzata dal Centro Sportivo dell'Università di Foggia con il Patrocinio del Comune di Foggia e l'approvazione tecnica del comitato provinciale Fidal.

Giunta alla sua seconda edizione, la Cus Run Foggia si propone come un piacevole e dinamico momento di aggregazione ed una meravigliosa opportunità di trascorrere una giornata di festa e di sport.

Come già accaduto l'anno scorso, sulla linea di partenza posizionata in prossimità della sede del Centro Universitario Sportivo di Via Napoli, si ritroveranno runners e appassionati di corsa su strada provenienti dai tanti centri della provincia e delle regioni limitrofe, nonché amici, ragazzi e intere famiglie che si sfideranno e sfileranno lungo un percorso di10 km che abbraccerà le principali vie della città di Foggia.

Tre le tipologie di partecipazione previste:

GARA COMPETITIVA, 11^ TAPPA DEL TROFEO PROVINCIALE "CORRICAPITANATA" (giro unico 10 Km), partecipazione consentita a tutti gli atleti iscritti alla Fidal e Runcard ed agli Enti di Promozione Sportiva. Costo di iscrizione € 6,00.



GARA NON COMPETITIVA (giro unico 10 Km) aperta a tutti. Iscrizione € 6,00.



CAMMINATA A PASSO LIBERO sulla distanza di 5 Km, iscrizione € 3,00.

Si ricorda che i minori di 13 anni dovranno essere accompagnati dai genitori.

SVOLGIMENTO CUS RUN FOGGIA, DOMENICA 09 DICEMBRE 2018



– Ore 07:30: Ritrovo partecipanti presso gli impianti del Cus Foggia, in Via Napoli 109;

– Ore 09:30: Partenza 2^ edizione della Cus Run Foggia 10km competitiva e 10km non competitiva

– Ore 09:40: Partenza della passeggiata di 5 km;

– Ore 11:30: Buffet e premiazioni;

– Ore 12:30: Chiusura manifestazione

ISCRIZIONI

Le iscrizioni alla gara competitiva dovranno essere effettuate esclusivamente sul sito www.icron.it e www.correreinpuglia.it , entro le ore 24.00 del giorno 07 dicembre 2018.

Le iscrizioni alla gara non competitiva e alla camminata a passo libero andranno completate entro venerdì 07 dicembre 2018 presso la segreteria del CUS FOGGIA, sita in via Napoli, 109, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00. martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.00.

Sarà possibile accettare iscrizioni alla gara non competitiva e alla camminata a passo libero anche domenica 09 dicembre entro le ore 09.00.



RITIRO PETTORALI

I pettorali devono essere ritirati da un rappresentante la Società sportiva iscritta presso la segreteria Cus Foggia, via Napoli 109, nei seguenti giorni: domenica 09 dicembre fino alle ore 09:00. La quota di partecipazione alla gara competitiva e non competitiva darà diritto ai primi 300 iscritti di ricevere un pacco gara contenente una maglia “runner” celebrativa dell’evento.



PREMI INDIVIDUALI



Verranno premiati:

• i primi 3 m/f arrivati al traguardo

• i primi 3 a/j-p m/f (categoria unica)

• i primi 3 senior/master-m/f tutte le categorie

• i primi 3 EPS M/F

• i primi 3 m/f gara non competitiva

nb. i premi non sono cumulabili

PREMI ALLE SOCIETA’

• le prime 3 società con maggior numero di atleti giunti al traguardo

Tutte le informazioni ed i regolamenti delle diverse tipologie di partecipazione sono disponibili sui siti www.cusfoggia.com, www.correreinpuglia.it, www.fidalfoggia.com e www.icron.it.