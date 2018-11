Weekend da dimenticare per il Cus Foggia: doppio k.o. nel calcio a 5 e nel basket

Doppia sconfitta per le squadre del Cus Foggia nell'ultimo turno di campionato.

Sabato pomeriggio i ragazzi del calcio a 5, impegnati sul campo del Poggiorsini, hanno subito il quarto stop consecutivo con il risultato finale di 3-2.

Chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-1, grazie alle reti realizzate da Capozzi e Berardi, la formazione cussina si è fatta rimontare dai padroni di casa, in gol nella ripresa con Selvaggi e Ariani. In classifica, continua la fuga del Bitonto, sempre più capolista del girone A della Serie C2 regionale con 18 punti conquistati in sei partite. La squadra di Natale Coccia per la prima volta in questa stagione è fuori dalla zona playoff, distante adesso un solo punto.

Classifica: Bitonto Futsal Club 18; Futsal Terlizzi 15; Alta Futsal 13; Cus Bari 12; Futbol Cinco Bisceglie 10; Nox Molfetta 9; Nettuno 7; Futsal Giovinazzo, Poggiorsini, Cus Foggia 6; Public Ruvo 3; Pellegrino Sport 1; Vigor Barletta 0.

Prossima partita: Cus Foggia - Nox Molfetta sabato 17 novembre ore 15:30

Stessa (cattiva) sorte è toccata al Cus Foggia Basket, arrivato a Barletta con la voglia di dare continuità agli ultimi risultati positivi. E invece al PalaMarchiselli è stata la formazione di casa a festeggiare la prima storica vittoria in Serie D.

Inizio incoraggiante del roster foggiano, in vantaggio alla fine del primo quarto di 4 punti (15-19).

I punteggi dei due quarti successivi (37-35 e 51-50) riassumono bene la battaglia "punto a punto" combattuta dalle due squadre. Il calo fatale il Cus Foggia lo ha però registrato negli ultimi dieci minuti, terminati con il risultato finale di 70-56.

Tabellino Cus Foggia: Chiappinelli 23, Padalino N. 19, Padalino E, Vigilante e Vuovolo 4, Lioce 2

Classifica Serie D - Girone A: Nuova Matteotti Corato, BC Cerignola e Fortitudo Trani 10; JuveTrani 8; Sveva Lucera e Olympia Rutigliano 6; Cus Foggia 4; Basket Fasano e Barletta Basket 2; Federiciana Altamura 0

Prossima partita: Cus Foggia - Basket Fasano domenica 18 novembre ore 18:30