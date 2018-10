Cus Foggia: prima gioia per il basket, pesante tonfo per i ragazzi del calcio a 5

L'ultimo weekend di campionato ha visto le squadre del Cus Foggia impegnate nella doppia trasferta in quel di Altamura. Bilancio finale: una vittoria ed una sconfitta. Iniziamo dal primo atteso successo stagionale della formazione del Cus Basket, arrivato domenica sera al termine di un match tiratissimo giocato in casa della Feliciana Altamura.

Partita equilibrata nella prima frazione, terminata in perfetta parità: 32-32. Poi nel terzo quarto i padroni di casa sono riusciti a dare il primo significativo strappo, portandosi avanti di ben sette lunghezze (51-44). Un vantaggio annullato, rimontato e ribaltato negli ultimi dieci minuti dai ragazzi del Cus, bravi ad alzare la soglia di attenzione in difesa e ad aumentare pericolosità e concretezza in attacco, tanto da chiudere con un ottimo 61-68.

A fine gara, sorriso finalmente stampato sul volto dei giocatori e grande soddisfazione per il coach Danilo Lamacchia. “Gara non facile, ma volevamo vincerla per cancellare quel brutto zero in classifica e dare nuovo slancio alla nostra stagione, iniziata certamente non nel migliore dei modi. Abbiamo lottato senza mollare mai e, soprattutto nel finale, abbiamo fatto di tutto per ottenere la vittoria. Credo siano due punti meritati ed importanti per il morale e l’entusiasmo all’interno dello spogliatoio”.

TABELLINO CUS FOGGIA

Chiappinelli 21, Padalino Nicola 16, Dell’Aquila e Vuovolo 12, Padalino Eugenio, Carrillo Pierluigi e Vigilante 2, Matella1

Non è invece riuscita l’impresa alla squadra di calcio a 5 del Cus Foggia, di scena sabato sera sul campo dell’Altamura Futsal, capolista del girone A della Serie C2 pugliese.

Al PalaPiccinni la formazione cussina è arrivata con una rosa ridotta all’osso a causa dei tanti infortuni e delle squalifiche del portiere Milone e Roseto. Il punteggio finale, 6-1 con gol foggiano segnato dal capitano Vincenzo Capozzi, lascia davvero poco spazio alle interpretazioni. “Un peccato essere arrivati a questa sfida potendo contare soltanto su sette giocatori – commenta con un pizzico di rammarico mister Natale Coccia – una situazione che ha pregiudicato non solo la nostra prestazione ma anche l’equilibrio e lo spettacolo della partita”.

CLASSIFICHE

Dopo quattro giornate di campionato, la situazione in classifica delle due compagini cussine vede la squadra di basket lasciare finalmente l’ultimo posto. Resiste in zona playoff la formazione del calcio a 5.

CLASSIFICA SERIE D BASKET – GIRONE A – 4^ giornata

Nuova Matteotti Corato e BC Città di Cerignola 8

Olympia Rutigliano e Fortitudo Trani 4

Sveva Pall. Lucera, Juve Trani 4

Cus Foggia, Basket Fasano 2

Barletta Basket e Federiciana Pall. Altamura 0

CLASSIFICA SERIE C2 CALCIO A 5 – GIRONE A – 4^ giornata

Bitonto Futsal e Alta Futsal 12

Futsal Terlizzi e Futbol Cinco Bisceglie 9

Cus Foggia, Cus Bari, Futsal Giovinazzo 6

Nettuno 4

Nox Molfetta e Public Ruvo 3

Pellegrino Sport 1

Vigor Barletta e Poggiorsini 0



PROSSIMI IMPEGNI

BASKET – 5^ GIORNATA

CUS FOGGIA - OLYMPIA CLUB RUTIGLIANO 04/11/2018 - 18:30



CALCIO A 5 - 5^ GIORNATA

CUS FOGGIA – BITONTO FUTSAL 03/11/2018 - 15:30