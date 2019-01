Derby amaro per il Cus Foggia, vince Bari grazie ad un calcio di punizione

E’ finito male il derby con il Cus Bari, recupero della 15^ giornata della C2 di calcio a 5, giocato martedì sera sul campo del Centro Sportivo dell'ateneo foggiano.

Partita già complicata di suo, così come solo un derby sa e può essere, e resa maggiormente insidiosa dalla pioggia che ha bagnato i giocatori in campo per buona parte del match.

L’equilibrio, tattico e tecnico, ha però dominato la trama di una gara molto bloccata, smossa e scossa da conclusioni arrivate soprattutto dalla lunga distanza.

Nel primo tempo la formazione di Natale Coccia ci ha provato con Capozzi, Roseto e lo spagnolo Josè Calvo, lo studente Erasmus al suo debutto in una gara casalinga con la maglia del Cus Foggia calcio a 5. Anche il Bari crea le sue opportunità, ma Milone è attento e la difesa respinge bene le offensive avversarie. Inevitabile ritrovarsi negli spogliatoi inchiodati sullo 0-0.

Archiviata la pratica intervallo, il Cus Foggia si ripresenta in campo con la chiara intenzione di dare una svolta al match.

Così, alle riprese delle ostilità, è ancora Roseto ad avere sul destro la palla buona per sbloccare il risultato, ma la deviazione dell’estremo barese manda il pallone sul palo e quindi in calcio d’angolo.

Insiste la formazione Unifg e qualche minuto più tardi è Josè Calvo a spaventare il portiere del Cus Bari, bravo a respingere di nuovo la conclusione del numero 3 foggiano.

A metà del secondo tempo il quintetto barese guadagna un calcio di punizione da posizione interessante. Lo calcia Sardella, bravo a tenere la palla bassa, fortunato nel trovare una deviazione della barriera, felice nel vedere il suo tiro scivolare veloce in fondo al sacco. E’ il gol del vantaggio ma è anche il gol che decide questo derby dei Cus.

Fa festa Bari, si rammarica il Cus Foggia che certo qualcosina di più avrebbe meritato.



Questa la classifica aggiornata del girone A della Serie c2 pugliese:

Bitonto 42, Futsal Terlizzi 36, Futbal Cinco Bisceglie 35, Alta Futsal 30, Cus Bari 25, Nox Molfetta 24, Nettuno e Cus Foggia 20, MB Giovinazzo 16, Poggiorsini 13, P. Ruvo 10, Vigor Barletta 5, Pellegrino Sport 4