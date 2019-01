Sette vittorie in otto turni: così il Cus Foggia di basket conquista la Poule Promozione

“È una grande soddisfazione, siamo stati bravissimi a gestire le difficoltà registrate ad inizio stagione, abbiamo fatto di tutto per cambiare in meglio il nostro destino e non abbiamo mai mollato. I playoff rappresentano un traguardo importante e, credo, meritato. Ora dobbiamo affrontare queste ultime tre partite della prima fase con la voglia di consolidare la nostra classifica e preparare al meglio la Poule Promozione “. Parola di Danilo Lamacchia, mente tattica e morale di questo splendido gruppo capace di centrare per ben 7 volte la vittoria negli ultimi otto turni.

Un gruppo che ha in Saverio Padalino, infaticabile dirigente cussino, un altro grande punto di riferimento. “Siamo felici per aver centrato il primo obiettivo stagionale e averlo fatto con tre giornate di anticipo riempie tutti noi d’orgoglio. Non ci siamo disuniti dopo una partenza che non è stata delle migliori, abbiamo lavorato sodo e con il giusto atteggiamento durante gli allenamenti settimanali e la puntuale programmazione della società abbiamo dato una svolta decisiva ai nostri risultati. Ora guardiamo al prossimo step, ossia prepararsi al meglio alla seconda fase che vogliamo giocare da protagonisti. Un plauso ai due coach, Danilo Lamacchia e Francesco Basile, a tutti i ragazzi che hanno saputo creare uno spogliatoio forte e coeso ed al presidente Claudio Amorese che è sempre stato vicino alle nostre esigenze e che è il principale artefice di queste nostre vittorie. Con ulteriore soddisfazione ed orgoglio – conclude Saverio Padalino – mi permetto di evidenziare l’apporto, significativo, fornito dai nostri under Eugenio Padalino ed Enrico Lioce”.

RIEPILOGO MATCH

27 gennaio 2019 – 6^ giornata girone di ritorno

CUS FOGGIA – BARLETTA 96-70

Tabellino Cus Foggia:

Chiappinelli 17, Dell’Aquila 16, Nicola Padalino 14, Lioce 12, Vigilante 11, Eugenio Padalino e Vuovolo 9, Pascal Carrillo 8

CLASSIFICA campionato regionale SERIE D – girone A

Cerignola 26, Fortitudo Trani 24, Corato 22, Cus Foggia 18, JuveTrani 16; Olympia Rutigliano e Sveva Lucera 12, Barletta Basket 8, Federiciana Altamura e Fasano 4.

PROSSIMO TURNO

BASKET FASANO – CUS FOGGIA domenica 3 febbraio ore 18.