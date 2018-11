Cus Foggia, prosegue il mal di trasferta: sconfitte nel basket e nel calcio a 5

L’ultimo turno di campionato non ha regalato gioie alle compagini del Cus Foggia, uscite battute dalle rispettive sfide giocate lontano dalle mura amiche.

Sabato pomeriggio, impegnata in quel di Giovinazzo, la squadra di calcio a 5 ha purtroppo bissato la sconfitta (in quel caso indolore) registrata tre giorni prima in Coppa Puglia proprio sul campo della MB. Le due formazioni si sono presentate al calcio di inizio con la voglia di vincere quello che poteva definirsi un vero e proprio scontro diretto. Appaiate in classifica a quota 9, MB e Cus Foggia cercavano punti importanti per un posto nella zona playoff.

La partita è stata piacevole e pirotecnica, ma alla fine sono stati i padroni di casa ad aggiudicarsi l’intera posta in palio grazie al 6-4 finale. Le reti cussine sono stare realizzate da Giorgio Carluccio, tripletta per lui, e Luigi Apicella.

Questa la classifica dopo l’8^ giornata di campionato.

SERIE C2 CALCIO A 5 PUGLIA – GIRONE A

Bitonto Futsal e Futsal Terlizzi 21

Futbol Cinco Bisceglie 16

Alta Futsal 14

Cus Bari, MB Futsal Giovinazzo 12

Nettuno 10

Cus Foggia, Nox Molfetta e Public Ruvo 9

Poggiorsini 6

Vigor Barletta e Pellegrino Sport 1

PROSSIMA PARTITA

CUS FOGGIA – PELLEGRINO SPORT 01/12/2018 - 15:30, Impianti Cus Foggia.

Serviva una vittoria pesante in trasferta anche al Cus Foggia Basket per continuare l’azione di allontanamento dalle zone basse della classifica, ma l’obiettivo è stato soltanto sfiorato.

La partita giocata sul campo della Fortitudo Trani domenica pomeriggio ha però evidenziato, ancora una volta, i pregi ed i difetti di una squadra che ha delle potenzialità su cui poter lavorare e su cui poter costruire una seconda parte di torneo importante.

Il punteggio finale, 65-52, ben sintetizza la capacità del roster cussino di tenere testa ad un avversario forte e pericoloso. Non a caso la Fortitudo è la seconda forza del girone A della Serie D regionale.

Questo il tabellino cussino:

Chiappinelli 19, Padalino E. 13, Lioce 6, Padalino N. e Vuovolo 6, Carrillo P. 2

La classifica aggiornata alla 8^ giornata vede il Cus Basket ancora in piena zona playout:

Cerignola Basket 14

Fortitudo Bk Trani e Nuova Matteotti Corato 12

Juve Trani 10

Olympia Rutigliano e Pall. Lucera 8

Cus Foggia 6

Federiciana Altamura 4

Barletta Bk e Fasano 2

PROSSIMA PARTITA

CUS FOGGIA - CERIGNOLA BK 02/12/2018 - 18:30, Palazzetto Russo.

Il derby sarà trasmesso in diretta streaming sul canale web Ladiretta.tv