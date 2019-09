Cristian Agnelli firma per la Pergolettese: l'ex capitano del Foggia riparte dalla serie C

Cristian Agnelli riparte dalla serie C. L'ex capitano del Foggia, svincolatosi in seguito alla mancata iscrizione dei rossoneri in Lega Pro, ha infatti firmato un nuovo contratto con la Pergolettese, società che milita nel girone A della terza serie.

Il giocatore - si legge sul sito ufficiale della società lombarda - si è detto felice di arrivare alla Pergolettese ed è pronto a mettere a disposizione di mister CONTINI e della squadra, tutta la sua esperienza e le sue qualità. Da domani mattina sarà al campo "Bertolotti, per iniziare la sua nuova avventura calcistica".