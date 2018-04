Super Foggia allo 'Zini': poker alla Cremonese, salvezza sempre più vicina

Sarebbe andato bene anche un pari, figurarsi una vittoria, peraltro con un punteggio mortificante per gli avversari. Il Foggia regola la pratica Cremonese con un perentorio 4-0, frutto di una gara disputata con la giusta applicazione, la necessaria attenzione e il fondamentale cinismo nei momenti che contavano. Poca cosa la squadra di Tesser, lontana parente di quella che trionfò in rimonta un girone fa allo Zaccheria, ma ciò non ridimensiona la portata di una vittoria importante, che avvicina sempre più il Foggia alla salvezza, da tutti identificata con i 50 punti. Il Foggia ne ha 46, quando alla fine della regular season mancano 8 gare. Non male.

Seguono aggiornamenti