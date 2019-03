A Foggia un corso di Personal Trainer di Primo livello

Si terrà nei giorni 30-31 marzo e 6-7 aprile a Foggia, presso la palestra New life (via Isonzo, 28-F), il Corso per Personal trainer di primo livello. Il corso gode del patrocinio del Ministero dell’Interno, delll’Asi, del Coni e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e vede la presenza di docenti di comprovata esperienza, come il Dott. Atanasio De Meo (farmacista e dottore in scienze del fitness), il dott. Matteo Tosques (laurea in scienze motorie e Master in Scienze della Nutrizione) e il dott. Nicola Mancini (Unifg e Uniba).

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato e un tesserino tecnico della qualifica ottenuta.