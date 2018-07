La CorriLesina esordisce col botto: boom di partecipanti nel centro lagunare

Archiviata con successo la 1°CorriLesina, Campionato Provinciale 10 km di corsa su strada, svoltasi sabato 30 giugno. La gara organizzata dalla Running Accademy Lucera, ha visto la partecipazione di 400 atleti provenienti da tutta Italia, che hanno invaso il centro lagunare, colorandolo ed animandolo sin dal primo pomeriggio. Percorso pianeggiante su due giri da 5 km (omologato dai tecnici Fidal), con passaggio sul lungolago e il centro storico prima della volata sul lungo rettilineo di arrivo in piazza Lombardi, interamente chiuso al traffico e presidiato da volontari, forze dell'ordine e personale sanitario nel rigido rispetto delle normative vigenti, e nel perfetto stile dell'organizzatore Giovanni Melchionda, coadiuvato da Massimo Farina e altri collaboratori che ha curato personalmente tutti gli adempimenti richiesti per la sicurezza dei podisti.

Veloci le pratiche per il ritiro pettorali e pacchi gara, partenza alle ore 19 in punto, passaggio al 5° km sotto il traguardo e via per il secondo giro, trionfa Dario Santoro che chiude la gara in 30 minuti esatti, precedendo il rientrante Domenico Ricatti ( Aeronautica Militare) e Raffaele Giovannelli (International Security Service), tra le donne la vittoria va a Maria Carmela Landrascina (Trani Marathon) che precede Alessandra Foglia (Podistica Lucera) e Libera Francesca Caputo (Running Club Torremaggiore). Chiudono Antonietta Urbano (Atletica Padre Pio S.G.R.) e Teresa Giuliani ( Run & Fun San Severo), nella classifica di società vince la ApricenainCorsa, seguita da I Podisti di Capitanata e Daunia Running. Articolata la premiazione delle società e delle categorie, con l'assegnazione del titolo di Campione Provinciale per i vincitori di ogni categoria tesserati per società della Provincia di Foggia, in rappresentanza del Comitato Provinciale Fidal Foggia, il Consigliere delegato al settore Master Raffaele Luciano, che effettua le premiazioni di rito, insieme alla Presidente della Running Accademy Rossana Simonetti e al direttore tecnico Nicola Bellebuono. Degno di nota è il ristoro finale preparato da un compatto, nutrito e simpatico gruppo di signore e amiche di Poggio Imperiale che hanno deliziato i podisti esausti con ricche porzioni di cibi dolci e salati.

Un bilancio sicuramente positivo per questa prima edizione, una gara fortemente voluta dall'Amministrazione Comunale che ha investito molto accogliere i podisti e che vuole investire ulteriormente per la crescita di questa gara che rappresenta il lancio dalla Half Marathon Poggio Imperiale Lesina in programma il prossimo 14 ottobre.