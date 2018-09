10 km tra le bellezze di Vico del Gargano: al via la prima edizione di "Corri nel borgo"

Tutto prontot per “Corri nel borgo”: la manifestazione podistica di Vico del Gargano è ai nastri di partenza. L’appuntamento è per il 9 settembre con il “Primo Trofeo Forense”. Ci sono tanti modi per poter rendere vivo un borgo. E ci sono tanti modi per poter vivere un borgo. Uno di questi è viverlo correndo.

È questa la proposta dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Podistica Vico per domenica 9 settembre 2018 con la prima edizione di “Corri nel Borgo”. Una manifestazione che si terrà nel borgo di Vico, tra i più suggestivi del promontorio garganico, adagiato su una collina tra le faggete della Foresta Umbra e il mare Adriatico.

Saranno 10 i chilometri che i podisti dovranno percorrere a Vico del Gargano, annoverato tra i borghi più d’Italia: dai vicoli dei rioni più antichi al resto del paese, fino a toccare il leccio secolare del convento dei Cappuccini di Vico.

Gara che è riservata non solo ai professionisti del settore attraverso una gara competitiva che vedrà assegnare il “I Trofeo Forense”, ma anche ai dilettanti (per questo sarà utile contattare podisticavico@gmail.com oppure la pagina Facebook Asd Podistica Vico del Gargano). C’è grande attesa per l’evento che vedrà premiare i primi 150 atleti anche con uno dei prodotti da forno tipici del borgo, la paposcia, che renderà ancora più unica la manifestazione.