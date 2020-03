"La salute viene prima di tutto". La Deghi Calcio rinuncia alla trasferta di San Marco in Lamis

Con un comunicato stampa la Deghi Calcio fa sapere che rinuncerà alla trasferta di San Marco in Lamis. "Considerate le ultime notizie che fanno del comune foggiano un possibile focolaio di Covid-19, è quanto mai necessario mettere in atto tutte le buone pratiche necessarie a garantire la sicurezza sanitaria di tutti i soggetti che saranno impegnati in campo e fuori in occasione del match valevole per la undicesima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza Pugliese".

Per la società "una scelta di buonsenso, alla luce del momento complicato vissuto da quella comunità e dalla società sportiva, cui vanno i nostri più sentiti auspici perché la situazione rientri nei range di normalità nel più breve lasso di tempo possibile".