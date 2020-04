Il cuore grande della Curva Nord: in massa per donare il sangue in emergenza Covid. "Un vanto essere altruisti!"

Anima, corpo e... sangue: ecco il cuore grande della Curva Nord Foggia, i tifosi rossoneri hanno donato in massa il sangue per sopperire alla carenza in piena emergenza sanitaria.

"Un gesto che ti riempie il cuore! Abbiamo deciso di offrire il nostro sostegno anche attraverso la donazione del sangue e per noi ha rappresentato un motivo di vanto:, essere altruisti non ha prezzo!", scrivono i tifosi. "Ci è stata comunicata la necessità di avere un numero maggiore di donatori per questo verranno organizzate altre date per la donazione di gruppo". Chiunque volesse unirsi alla causa può contattare la pagina Fb Curva Nord o, privatamente, i referenti della stessa.