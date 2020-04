Coronavirus, l'ex Foggia Antonio Vacca positivo al test Covid-19

L'ex rossonero Antonio Vacca si aggiunge alla lista di calciatori italiani trovati positivi al Covid-19. Ad annunciarlo è il Venezia calcio, squadra in cui il regista milita dall'estate scorsa. Vacca è risultato positivo al test per l'identificazione del Coronavirus.

"Attualmente - si legge sul sito ufficiale della società veneta - si trova in isolamento presso la sua abitazione. Le sue condizioni di salute sono migliorate poiché a oggi il giocatore ha superato la fase sintomatica. La società, nei prossimi giorni, si adopererà per far porre in essere le misure necessarie di verifica sullo stato di salute degli altri tesserati e dipendenti".

Vacca, 79 presenze e 5 gol con la maglia del Foggia, tra il gennaio del 2016 e il dicembre del 2017, fu tra i protagonisti della calvacata dei satanelli verso la serie B, conquistata con Giovanni Stroppa in panchina, nella stagione 2016/17. Con la maglia rossonera ha anche vinto una supercoppa di Lega Pro (segnando anche un gol nella finale vinta proprio contro il Venezia) e una Coppa Italia, la stagione precedente con De Zerbi in panchina, vinta contro il Cittadella. Nella gara di andata fu autentico protagonista quando, dopo l'espulsione del portiere Narciso (che giunse quando i cambi erano già stati esauriti) indossò i guanti e difese la porta rossonera.