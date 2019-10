Coppa Puglia soft darts: l'Area 51 San Nicandro domina in finale

Il 27/10/2019 presso il Palasport Palachicoli di Terlizzi (BA) si sono svolte le finali Coppa Puglia competizione riconosciuta dal CONI disciplina soft darts, singolo, Doppio Team e Split score.

I 13 componenti della A.S.D Area51 di San Nicandro Garganico dominano nella finali vincendo in tutte le discipline tante sono le soddisfazioni essendo la prima volta che viene organizzata la Coppa Puglia con oltre 70 partecipanti provenienti da tutta la Puglia.

Nel singolo si piazza in prima posizione nostro compaesano, di cui capitano, Borazio Giuliano; in seconda posizione il capitano della squadra di Bisceglie Rajmond Gjokeja ; In terza posizione si classifica Di Liddo Domenico, proveniente anche lui da Bisceglie.

Nel doppio Team vede sempre in prima posizione il capitano Borazio Giuliano e Gentile Francesco ; In seconda posizione ritroviamo Rajmond Gjokeja accompagnato da Abazi Robert; in terza posizione troviamo Volpe Alessandro e Caldarola Michelangelo ; in quarta posizione i sannicandresi Domenico D’addetta e Vincenzo Scarabino.

Nello Split Score in prima posizione troviamo il sannicandrese Giuseppe Mascis; in seconda posizione Luan Gjokeja; in terza posizione un altro sannicandrese Michele Leone.

Di seguito i 13 sannicandresi partecipanti nelle fasi finali: il Capitano Borazio Giuliano, Domenico D’Addetta, Leone Michele, Leone Matteo, Angelo Nardella, Gentile Francesco, Leonardo Perta, Sebastiano Di Cato, Vincenzo Scarabino, Giuseppe Mascis, Angela Pia Ciavarrella, Pierangelo Del Bianco, Leonardo Vocino.