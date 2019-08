Coppa Italia di serie D, rinviata la partita Brindisi - Foggia: in campo il 21 agosto

Coppa Italia, i ragazzi di Mister Mancini sono pronti a scendere in campo per il primo impegno ufficiale con la maglia rossonera. A seguito della richiesta fatta dal Calcio Foggia 1920 alla Lega Nazionale Dilettanti e al Brindisi Football Club, ed al conseguente accordo tra le due società, la partita valida per il turno preliminare di Coppa Italia di serie D si disputerà il 21 agosto, alle ore 20, allo stadio 'Fanuzzi'. Inizialmente il match tra biancoazzurri e rossoneri era previsto per il 18, alle ore 16.