Il Foggia cala il tris: Anelli, Gentile e Russo schiantano la Turris. Rossoneri agli ottavi

Prosegue la corsa in Coppa Italia del Foggia di Ninni Corda. La formazione rossonera ha avuto la meglio sulla Turris, malgrado l’inferiorità numerica, per l’espulsione di Anelli, con la quale ha dovuto giocare per oltre un tempo.

Un’altra prova di forza, che proietta i satanelli tra le prime sedici della coppa nazionale. Proprio il difensore rossonero ha sbloccato l’incontro in avvio, sugli sviluppi di un calcio piazzato. Di capitan Gentile, su rigore, la rete del raddoppio. Poi il difensore diventa protagonista in negativo cagionando un rigore per gli ospiti e rimediando il rosso per interruzione di chiara occasione da gol. Fumagalli, però, è straordinario nel neutralizzare il penalty, mandando le squadre al riposo sul 2-0.

Nella ripresa è arrivato il terzo sigillo firmato da Russo. Inutile la rete per gli ospiti di Longo.