Coppa Italia, il Foggia batte il Vastogirardi e stacca il pass per il terzo turno: Gentile, Salines e Iadaresta trascinano i rossoneri

Il Foggia prosegue la sua corsa in Coppa Italia: in uno Zaccheria semideserto i rossoneri regolano la pratica Vastogirardi con un secco 3-1 accedendo al terzo turno e preparandosi al meglio per il derby con l'Audace Cerignola di domenica prossima.

Ad aprire le danze all'11' della prima frazione è stato ancora capitan Gentile, al quarto centro stagionale, con un bel sinistro dal limite. Quattro minuti dopo è arrivata la prima gioia di Salines, abile a correggere da pochi passi l'ottima sponda di Gentile sugli sviluppi di una punizione calciata da Tortori. Al 22' ancora gol, stavolta della formazione ospite: lo realizza l'ex rossonero Kyeremateng (7 presenze nella stagione 2013/14, ndr) con una percussione dalla destra dopo aver rubato palla sulla trequarti.

Il risultato resta in bilico fino al quarto d'ora della ripresa, quando Iadaresta trova il gol del definitivo 3-1 con una precisa incornata su perfetto cross dalla corsia mancina di Di Jenno. Per l'attaccante si tratta del terzo centro stagionale, il secondo in coppa Italia.

Da registrare nelle file dei rossoneri l'esordio di Gerbaudo, entrato al 16' della ripresa al posto di Salvi.